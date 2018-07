Mais pourquoi nos débardeurs s'appellent-ils Marcel ?

Néanmoins, à l'époque, le débardeur reste inconvenant puisqu'il était jugé presque indécent de se balader en sous-vêtement. Mais c'était sans compter Marlon Brando et sa plastique de rêve qui l'adopte dans le film culte : "Un tramway nommé désir".





Ce t-shirt sans manches se sacralise et devient sexy. Jean-Paul Belmondo, Sylvester Stallone... les stars de l'époque s'en emparent pour montrer leurs muscles et toute leur testostérone. Vient alors, Jane Birkin, l'icône britannique l'adopte à son tour. Le "Marcel" s'universalise et ses bretelles deviennent plus fines pour séduire la gent féminine.