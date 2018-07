"Mal-être", "perte de sens" : le Sénat s'alarme de la "crise" au sein des forces de l'ordre

Après six mois d'enquête, les deux sénateurs François Grosdidier (LR) et Michel Boutant (PS) livrent un rapport choc sur la "véritable crise" traversée par les forces de sécurité intérieure, notamment la police. Les deux élus, membres d'une commission d'enquête parlementaire créée après une vague de suicides parmi les forces de l'ordre, dressent un constat particulièrement "sombre" et recommandent "une remise en cause énergique" et "des réformes profondes" pour "remettre l'institution sur les rails".





Les deux élus décrivent dans ce rapport, consulté mardi par l'AFP le "malaise", le "mal-être", la "perte de sens", la "démotivation et [le] découragement" éprouvé par les forces de sécurité. Une situation "qui met en péril le bon fonctionnement du service public de sécurité".