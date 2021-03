Malgré le confinement, les Français ont moins lu en 2020

Dès lors, comment expliquer la diminution du nombre de lecteurs ? Selon le CNL, commanditaire de l'étude, cette apparente baisse d'intérêt est "certainement liée aux contraintes imposées par la crise sanitaire". À ce titre, certaines explications peuvent sembler évidentes, entre baisse du temps dans les transports et concurrence accrue des écrans. À noter d'ailleurs que le livre numérique a connu une croissance conséquente, la part des personnes lisant exclusivement sur écran étant passée de 1% à 3%.

Toujours est-il que, malgré ce léger recul de lecture chez les habitants de l'Hexagone, l'optimisme reste de mise au Centre national du livre. "Plus que jamais, la lecture est associée à la détente", relève Régine Hatchondo. Et pour cause, 72% des sondés (+8) affirment que lire est une source de plaisir. Un Français sur deux (49%, +20) estime même que la lecture permet "d’être heureux et épanoui dans la vie".