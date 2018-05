Mamoudou Gassama, Arnaud Beltrame : ça veut dire quoi, être un héros en 2018 ?

Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine, enseignant et spécialiste de l'histoire militaire, fait un premier constat auprès de LCI : "Les héros, on n'en parlait plus depuis un moment. Pourtant, ils existent toujours. J'en ai connu un certain nombre en opérations, au combat. Ce sont des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires au péril de leur vie. Des gens qui affrontent un danger extrême pour quelque chose de supérieur à eux, en ayant pleinement conscience du risque."





"S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de héros" précise Michel Goya. Il poursuit : "Quand on pénètre dans ce que j’appelle une 'zone de mort' - là où la mort peut être reçue ou donnée - on est transformé. Le stress intense et la peur transforment les gens, même physiquement. Des fois, des comportements sont vus comme héroïques alors qu’ils sont inconscients, mus par l’adrénaline." Pour gagner l'écusson de "héros", même encore en 2018, il faut donc s'exposer au danger, au péril mortel. Dans cette optique, exit les Zidane et autres champions olympiques qui, en général, sont à peu près certains de retrouver leurs proches après le match, en un seul morceau. Mais faut-il pour autant avoir perdu la vie, pour être un vrai héros ?