Mamoudou Gassama : la journée d'un héros bientôt français

Dans la soirée du samedi 26 mai, Mamoudou Gassama a escaladé, au péril de sa vie, la façade d'un immeuble pour sauver un enfant suspendu dans le vide. Deux jours après son acte héroïque, ce jeune Malien de 22 ans a vécu une journée très particulière. Il a été reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée, et sa bravoure exceptionnelle lui a valu une intégration au service civique des sapeurs-pompiers et une procédure rapide de naturalisation. Retour sur cette journée et le parcours de cet homme remarquable.



