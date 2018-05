Mamoudou Gassama, le jeune sans-papiers malien héroïque

Mamoudou Gassama, un jeune Malien sans-papiers, a risqué sa vie pour sauver celle d'un enfant de quatre ans. Celui-ci était suspendu dans le vide au quatrième étage d'un immeuble parisien. Reçu et félicité par le président Emmanuel Macron pour son acte de bravoure, le jeune homme sera nationalisé Français et a été invité à intégrer les sapeurs-pompiers. Depuis le soir du 26 mai, Mamoudou Gassama est traité comme un héros et sa vie a basculé dans un vedettariat qui semble le dépasser un petit peu.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.