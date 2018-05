Mamoudou Gassama obtient son titre de séjour à la préfecture de Seine-Saint-Denis

On ne parle que de Mamoudou Gassama, le jeune Malien qui a secouru un enfant suspendu au quatrième étage d'un immeuble. Après son acte de bravoure, il a été reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron le 28 mai. Le héros a également été récompensé d'un titre de séjour ce 29 mai, et de la naturalisation française. Par ailleurs, une rencontre avec les pompiers de Paris est prévue pour une future collaboration avec le jeune homme.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.