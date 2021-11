Manche : 272 migrants secourus alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre

Sains et saufs. La préfecture maritime a annoncé mardi 16 novembre avoir secouru 272 migrants au large du détroit du Pas-de-Calais. Ces derniers tentaient de rejoindre l'Angleterre. Dans la nuit de lundi 15 à mardi 16 novembre, les secours sont intervenus en mer après que de nombreuses embarcations ont été signalées en difficulté au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez.

Les 272 personnes rescapées ont été ramenées aux ports de Calais, Dunkerque ou Boulogne-sur-Mer et pris en charge par la police aux frontières et les pompiers. Selon le préfet maritime, Philippe Dutrieux, environ 15.400 migrants ont tenté la dangereuse traversée entre le 1er janvier et le 31 août, dont 3500 ont été "récupérés en difficulté" dans le détroit et ramenés sur les côtes françaises. Ce chiffre est en nette hausse par rapport à l'année précédente : en 2020, les traversées et tentatives de traversée avaient concerné environ 9500 personnes (contre 2300 en 2019 et 600 en 2018).