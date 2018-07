Manger à table : une tradition bien française qui persiste

On l'oublie souvent, mais manger à table est une particularité française. Elle est même classée au patrimoine de l'Unesco. Ainsi, ce n'est pas un hasard si une exposition sur cette tradition française se tient jusqu'à dimanche 30 septembre 2018 au Mucem de Marseille. Intitulée "Manger à l'œil", elle montre comment les choses ont évolué au fil des générations lorsqu'il s'agit de se mettre à table.



