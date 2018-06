Manifestation à Paris samedi pour protester contre la fermeture d'hôpitaux et de maternités

Cette annonce n'a pas suffi à calmer la colère des manifestants, place de la République. "On n'est plus simplement sur la défense d'un hôpital ou d'un service" a avancé la présidente de la coordination nationale des hôpitaux de proximité. "On est plus généralement sur la défense de l'accès aux soins," a expliqué Hélène Derrien, citant entre autres la situation critique des services d'urgences de Paimpol (Côtes-d'Armor) ou encore ceux de Clamecy (Nièvre).