Gérald Darmanin sera aux côtés des policiers qui manifesteront le 19 mai devant l'Assemblée

C'est à l'occasion d'un déplacement au commissariat de Vernon dans l'Eure ce lundi que le ministre de l'Intérieur a fait son annonce. Mercredi, Gérald Darmanin se rendra devant l'Assemblée nationale où doivent se rassembler des milliers de policiers suite, notamment, aux récentes tragédies de ces dernières semaines avec les meurtres de Stéphanie Monfermé à Rambouillet le 23 avril et d'Éric Masson le 5 mai à Avignon. Mais aussi pour protester contre l'absence de réponses adéquates pour faire face aux violences dont ils sont la cible.

"La colère des policiers, elle est légitime parce que quand ils sont attaqués sans cesse par une partie de la classe médiatique, quand ils ont connu depuis dix ans le terrorisme dont ils ont été les premiers ciblés, quand ils ont connu un an de violences de la part d'une partie des Gilets jaunes tous ces samedis puisqu'il y a eu plus de 8000 blessés policiers et gendarmes, quand ils connaissent les agressions notamment ce meurtre ignoble à Rambouillet et ce meurtre ignoble à Avignon, je peux comprendre leur colère", a assuré le patron de la place Beauvau devant les caméras.

"Moi qui suis le premier d'entre eux, d'abord je voudrais leur dire que je les soutiens, je crois qu'ils l'ont compris. Ce n'est pas facile, tous les matins, tous les midis et tous les soirs, je me retrousse les manches pour pouvoir travailler dans leur sens pour soutenir les policiers et gendarmes et je serai mercredi lors de cette manifestation car c'est une manifestation pour la République, pour les policiers. Je vais leur dire à la fois mon soutien, ma présence et leur dire que nous sommes tous dans le même bateau pour lutter contre l'insécurité", a ajouté le ministre de l'Intérieur.