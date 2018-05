Manifestation des fonctionnaires : faible mobilisation dans la rue

Pour la troisième fois depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les fonctionnaires ont fait grève et battu le pavé ce mardi pour défendre leur statut et s'opposer à la future réforme voulue par le gouvernement. À Paris, près de 15 000 personnes ont pris part au défilé d’après la préfecture de police, contre 50 000 selon la CGT.



