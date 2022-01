Manifestation des profs : la mobilisation de jeudi interdite à Paris

"La préfecture de police de Paris refuse d'autoriser la manifestation organisée par l'intersyndicale d'Ile-de-France. Non content de rester sourd à la colère et aux revendications des personnels de l'Éducation nationale, le gouvernement, à travers son représentant, leur dénie le droit de l'exprimer en manifestant dans Paris", regrette par exemple la CGT dans un communiqué. Le syndicat estime que cette décision est "inacceptable" et dit "exiger que le droit constitutionnel de manifester soit respecté".

Le syndicat FO va quant à lui plus loin en écrivant "mainten(ir) (son) souhait de se rassembler devant le ministère de l'Education, ce même jour, jeudi". "Le motif de ce refus étant le non-respect des délais trop courts entre notre demande et la date de la manifestation, nous vous faisons remarquer que les délais étaient encore plus courts entre la décision de mettre en place le dernier protocole sanitaire dans les établissements et sa mise en application".