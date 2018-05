Manifestation du 1er mai à Paris : où étaient les forces de l'ordre ?

Le mardi 1er mai, la manifestation parisienne pour la fête du Travail a dégénéré. Des militants d'extrême gauche cagoulés ont saccagés de nombreux commerces et ce, en toute impunité. En effet, durant les méfaits, aucun policier n'était sur place. Une discrétion totalement assumée par le Préfet de Police de Paris, l'idée étant de limiter les dégâts humains. Certains syndicats ont toutefois dénoncé une intervention beaucoup trop tardive des forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur, quant à lui, a promis d'augmenter l'effectif des policiers lors des prochaines manifestations.



