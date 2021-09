Manifestations pour la "chasse traditionnelle" : les chasseurs sont-ils vraiment représentatifs de la "ruralité" ?

En manifestant, les chasseurs voulaient ainsi se faire les porte-parole d'"un monde rural qui se sent menacé", comme l'a expliqué Régis Hargues, directeur de la fédération des chasseurs des Landes, à l'AFP. Mot d'ordre repris par Xavier Bertrand. Dans le cortège, le président de la Région Hauts-de-France et candidat à l'élection présidentielle s'est placé en défenseur de cet électorat très courtisé, lançant aux micros que "la ruralité, on la respecte, les ruraux on les respecte". Mais la colère des chasseurs fait-elle vraiment écho aux préoccupations du monde rural ?