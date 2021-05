Manifestation pro-Palestine : de nombreux rassemblements en France, quelques heurts à Paris

Selon nos informations, les craintes principales des autorités étaient le risque de dégradation et d'attaque visant des lieux de culte israélites. Les forces de l'ordre étaient donc mobilisées en nombre, avec quelque 4200 agents présents dans le quartier de l'est de la capitale. L'objectif, assumé sur Twitter : "Intervenir pour disperser immédiatement toutes les personnes qui viennent braver l'interdiction de manifester". Pour ce faire, les policiers ont appelé à plusieurs reprises à la dispersion, usant du canon à eau, mais aussi de gaz lacrymogènes.

Si le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait donné la "consigne" aux préfets "d'être particulièrement vigilants et fermes", des manifestations ou rassemblements étaient tout de même autorisés dans de nombreuses villes de France. Et se sont déroulées sans accroc. À l'image de l'événement qui a eu lieu à Strasbourg et qui a réuni plus de 4000 personnes. Le cortège est parti de la place de l'Université et les manifestants ont défilé dans les rues longeant le centre-ville, sans toutefois entrer dans l'hypercentre de la capitale alsacienne, interdit à toute manifestation depuis plusieurs mois. "Palestine urgence, contre le mur et l'occupation, pour le respect du droit international, engagement immédiat de l'Europe", réclamait la banderole de tête du cortège, qui chantait des slogans comme "Israël assassin, Macron complice".

Pour Perrine Olff, porte-parole du Collectif judéo-arabe et citoyen pour la Palestine, se mobiliser était essentiel pour être "solidaire avec la Palestine pour empêcher que ce massacre continue". Auprès de l'AFP, elle a souligné que des manifestations avaient lieu "partout pour essayer d'empêcher ce massacre de continuer".