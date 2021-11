Contre les violences sexistes, des milliers de personnes attendues dans les rues samedi

"En 2020, on n’a pas pu manifester. En 2021, on sera là. Rendez-vous à partir du 20 novembre, dans toute la France, pour dire STOP aux violences sexistes et sexuelles", indique le collectif #Noustoutes sur son site Internet. Samedi, une forte mobilisation est attendue dans les rues de Paris et de nombreuses autres villes de France pour dire "non" à ces violences et "exiger des politiques publiques à la hauteur" contre ce fléau, selon les organisateurs de cette journée de manifestations.

Les cortèges seront l'occasion de "secouer le pays", "crier notre colère", et "dénoncer le décalage" entre les "discours des pouvoirs publics et la réalité", a affirmé à l'AFP Marylie Breuil, du collectif féministe #NousToutes.

A Paris, où la manifestation avait attiré il y a deux ans, 100.000 personnes d'après les manifestants (35.000 selon la police), le cortège qui reliera République à Nation, pourrait de nouveau mobiliser des dizaines de milliers de manifestants, selon les organisateurs.