Manifestations anti-pass sanitaire : à quoi s'attendre pour ce 6e samedi de mobilisation ?

Et de six. Cela fait plus d'un mois que les opposants au pass sanitaire se mobilisent les samedis contre cette mesure sanitaire mise en place fin juillet par le gouvernement. Ce 21 août, plus de 200 manifestations sont encore prévues à travers le pays, dans les grandes villes comme dans les plus petites agglomérations, Sarlat, Vichy ou Antibes par exemple.