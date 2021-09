Pourquoi des techniques de chasse "traditionnelles" sont-elles jugées "illégales" ?

La plus haute juridiction administrative du pays a donné raison aux défenseurs des animaux. De quoi provoquer la colère des chasseurs, qui veulent se faire entendre. Ils sont descendus dans la rue ce samedi 18 septembre pour défendre certaines pratiques de chasses "traditionnelles" d'oiseaux, jugées illégales par le Conseil d'État début août. Une décision que les chasseurs décrivent comme "insupportable" et en rupture totale avec "ces 30 dernières années". Alors qu'est-ce-qui a changé ?

Comme le relevait la Fédération nationale des chasseurs le 6 août dernier, les directives européennes sur le sujet n'ont en effet pas évolué. Depuis 2009, la directive concernant "la conservation des oiseaux sauvages" encadre "la chasse, la capture ou la mise à mort" de cette espèce. Or, elle interdit "le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective". Et c'est précisément le cas de ces "chasses traditionnelles" défendues par les manifestants ce samedi. Celles-ci se font à l'aide de pièges en forme de filets - des tenderies ou des pantes - ou des cages - des matoles. Des méthodes qui relèvent de captures non sélectives.

Malgré cette directive européenne, le gouvernement avait tout de même choisi de prendre plusieurs arrêtés ministériels afin de permettre le recours à ces méthodes de capture. Des dérogations sont en effet prévues dans le texte européen, à la seule condition d'être dûment motivées par le fait qu'il n'existe "pas d'autre solution satisfaisante".