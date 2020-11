Manifestations contre la loi "sécurité globale" : le retour des casseurs

DEBORDEMENTS - En marge de la manifestation contre la loi "sécurité globale" ce samedi, des violences urbaines ont éclaté ainsi que des affrontements avec les policiers. Une soixantaine d'entre eux ainsi qu'un photographe indépendant ont été blessés.

Des centaines de milliers de personnes ont manifesté partout en France ce samedi afin de contester la loi "sécurité globale", adoptée en première lecture à l'Assemblée Nationale mardi 24 novembre. L'une des principales mesures qui ne passe pas auprès d'une partie de la population : la restriction de pouvoir filmer les forces de l'ordre. Ces 133.000 personnes, selon le Ministère de l'intérieur, et 500.000 selon les organisateurs, ont également dénoncé les violences policières et le racisme. Des violences qui se sont retournées contre les forces de l'ordre. Des vidéos amateurs en attestent. Un groupe de policiers a été pris pour cible en fin de manifestation, place de la Bastille à Paris, par des dizaines de casseurs. L'un des membres des autorités a été roué de coups, dans le ventre et au visage, alors qu'il était couché au sol. Ces collègues ont réussi à le mettre à l'abri, seulement une trentaine de secondes après l'assaut des hommes habillés de noir et cagoulés. Celui-ci s'en sort avec des dents cassées et de nombreuses contusions. Au total, ce sont une soixantaine de policiers et de gendarmes blessés.

En plus des violences humaines, des dégâts matériels

Les auteurs de ces violences appartiennent à deux groupes distincts. D'un côté, les membres de l'ultra gauche, organisés et en marge de la manifestation, qui recouvrent de peinture les caméras de surveillance de la ville et attendent les forces de l'ordre à des endroits stratégiques. De l'autre, des petits délinquants venus détruire les vitrines des commerces, casser le mobilier urbain, et brûler des voitures. A Rennes et à Bordeaux, les mêmes heurts en fin de défile ont été observés.

Des victimes parmi les civils ont néanmoins été recensées. Plusieurs manifestants, en effet, ont été blessés pendant une charge de police. Au même titre qu'un journaliste indépendant d'origine syrienne qui travaille pour Polka et l'Agence France Presse (AFP), grièvement touché au visage après avoir reçu des coups de matraques par les autorités.

Un photographe indépendant blessé en marge de la manifestation contre la loi de sécurité globale. − GABRIELLE CÉZARD / AFP

Au total, ce sont au moins quarante six personnes qui ont été interpellées à Paris ce samedi soir. En vertu de l'article 222-14-2, "le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou de dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende." Les casseurs seront présentés devant le juge ce lundi.