Manifestations contre le pass sanitaire samedi dans toute la France: à quoi s'attendre?

Combien d'antivax et d'anti-pass ce samedi dans les grandes villes ? Après avoir rassemblé près de 100.000 manifestants le 17 juillet dans toute la France, la nébuleuse des opposants aux vaccins, aux pass sanitaires et aux masques descendront une nouvelle fois contre les mesures du gouvernement pour faire face à la propagation du covid-19 et de ses variants.

Plusieurs événements, anecdotiques ou plus importants, sont relayés sur les réseaux sociaux via les hashtags évocateurs de #manif24juillet, #antipass ou #passdelahonte. Gilets jaunes, antivax, ultra-gauche, ultra-droite,les opposants aux mesures sanitaires

A Toulouse, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, a décidé d’interdire l’accès à l’hypercentre de Toulouse à tout rassemblement revendicatif non déclaré le samedi 24 juillet 2021. La préfecture précise que "les manifestations ne sont pas interdites en tant que telles, à condition qu’elles n’entrent pas dans le périmètre de l’hypercentre de Toulouse et que les gestes barrières y soient appliqués". Elle rappelle également que "toute personne participant à ces manifestations s’exposera à une contravention de 4ᵉ classe, soit 135€ d’amende. Les organisateurs s’exposeront à six mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende."

Invité du JT de TF1 mercredi, Jean Castex a envoyé un message de fermeté envers ceux qui "en viennent à des actes de violence" en protestant contre le pass sanitaire, alors que des manifestants se sont introduits mercredi dans l'Hôtel de ville de Chambéry.