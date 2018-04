Manifestations du 1er-mai : la préfecture de police redoute "une journée en enfer"

Pour anticiper des "dégradations multiples à l’encontre du mobilier urbain, des banques, agences immobilières, assurances, concessions automobiles", la préfecture de police a annoncé son intention de déployer un dispositif de "grande ampleur" formé d'unités de forces mobiles et de fonctionnaires de police "afin de permettre aux manifestants traditionnels d’exercer leur liberté de manifester, au cortège d’emprunter dans les meilleures conditions l’itinéraire déclaré, et de protéger la tranquillité et la sécurité des riverains."





Toujours dans le communiqué, la préfecture de police précise que plusieurs centaines de bouteilles vides, de produits et de banderoles "supportant des slogans habituellement utilisés par les Black-blocs" ont été saisis ce lundi "dans le cadre de l’évacuation du campus Censier", à l'université Paris III.