Manifestations : pourquoi les chasseurs descendent-ils dans la rue ce samedi ?

RASSEMBLEMENTS - Les chasseurs manifestent ce samedi dans plusieurs villes de France pour défendre des chasses traditionnelles d'oiseaux, jugées illégales par le Conseil d'État, alors que le gouvernement vient de faire un geste envers cet électorat très courtisé.

À sept mois de l'élection présidentielle, les chasseurs entrent dans la danse. Pour défendre les chasses traditionnelles, jugées illégales par le Conseil d'État, et plus généralement la ruralité, ils manifestent ce samedi dans plusieurs villes de France. Des rassemblements scrutés par la classe politique : les chasseurs représentent en effet un électorat très courtisé pour la prochaine échéance électorale. Le gouvernement vient d'ailleurs de faire un geste envers eux, en mettant en consultation plusieurs arrêtés pour ré-autoriser certaines chasses, au grand dam des défenseurs de l'environnement. En août, le Conseil d'État avait pourtant jugé que plusieurs techniques de chasse avec des filets (pantes, tenderies) ou des cages (matoles) étaient contraires à la directive européenne "oiseaux" de 2009, qui interdit les techniques de capture massive d'oiseaux sans distinction des espèces capturées.

"Pendant cette législature, nous avons souvent répondu très favorablement au lobby de la chasse" - Loïc Dombreval député LaREM

Peu avant l'été, la justice avait déjà jugé illégale la chasse à la glu, qui consiste à piéger des merles et des grives sur des tiges enduites de colle, mais qui conduit à capturer aussi d'autres espèces d'oiseaux. Ces interdictions sont mal vécues par les chasseurs, qui avaient obtenu du président Emmanuel Macron une réforme de la chasse, avec une baisse du prix du permis de chasser national de 400 à 200 euros. Mais ce nouveau geste du gouvernement pour apaiser les tensions et sa ranger du côté des chasseurs n'est pas du goût de Loïc Dombreval, député (LaREM) des Alpes-Maritimes et docteur vétérinaire. "Énormément d'élus locaux ou nationaux soutiennent les chasseurs", note-t-il sur LCI. "Il y a évidemment un lobby de la chasse, il est normal qu'il y en ait un pour défendre leurs intérêts. Mais doit-on toujours répondre favorablement aux attentes de ce lobby ? Pendant cette législature, nous avons souvent répondu très favorablement à ce lobby." Du côté des chasseurs, le discours est tout autre. "Nous voulons défendre nos droits, acquis depuis des centaines d'années", déclare sur LCI Jérémy Develly, l'un des participants. "Au fur et à mesure, on nous supprime des petits droits pour aller vers des mesures plus grandes comme l'interdiction de la chasse le dimanche. Nous en avons assez. Chasser, ce n'est pas seulement prendre le fusil et aller dans la nature, c'est aussi ce que l'on fait tout au long de l'année pour favoriser la biodiversité."

En vidéo Manifestations : après les décisions du Conseil d'Etat, les chasseurs veulent "défendre leurs droits'

En manifestant, les chasseurs entendent aussi défendre "un monde rural qui se sent menacé", selon Régis Hargues, directeur de la fédération des chasseurs des Landes, à l'AFP. Parmi les chasseurs, 8% sont des agriculteurs, 39% des cadres et professions libérales et 21% des employés, selon la Fédération nationale des chasseurs. Sur 1,03 million de pratiquants, 2,5% sont des femmes.

Selon les fédérations locales de chasse, des milliers de personnes sont attendues, notamment à Mont-de-Marsan (Landes). La préfecture a d'ores et déjà fait état de la présence de 13.000 personnes avant le début de la manifestation, ce samedi matin. Les organisateurs, qui attendaient près de 200 bus venus principalement de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie, ont estimé à 20.000 le nombre de participants à un "grand rassemblement pacifique" des chasseurs, pêcheurs, syndicats agricoles et associations culturelles "qui partagent les valeurs de la culture rurale". Xavier Bertrand, qui espère représenter la droite à l'élection présidentielle, devait être présent en début de manifestation à Amiens (Somme), fief électoral de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. D'autres rassemblements sont prévus à Caen (Calvados), Orléans (Loiret), Charleville-Mézières (Ardennes), Redon (Ille-et-Vilaine) et Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence).

I.N. avec AFP

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.