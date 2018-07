Manque de piscines, manque de maîtres-nageurs… : y a-t-il un déficit dans l’apprentissage de la nage en France ?

Face à toutes ces complications, certains établissements scolaires limitent les cours de natation. Si bien que le SNEP-FSU a mis en place des dispositifs de soutien pour les élèves de sixième et de seconde.





Le syndicat réclame désormais la mise en place d'un "plan de construction et de rénovation des piscines avec un financement conjoint de l’Etat et des collectivités territoriales". Et de conclure, amer : "On ne doit pas laisser les territoires se débrouiller tout seuls".