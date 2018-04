Marcel Campion, tournez manège !

Marcel Campion se sépare d'une partie de son impressionnante collection comprenant plus de 400 pièce ce jeudi. A 77 ans, celui qui est considéré comme le "roi des forains" a surtout été connu pour ses coups de force, faisant souvent de lui l'objet d'une polémique. En 1985, il a assiégé le jardin des Tuileries en pleine nuit et a mis en place une fête foraine malgré l'intervention des CRS et des ministres. Quels sont ses rapports avec la mairie de Paris ? Quid du reste de son parcours ?



Ce jeudi 26 avril 2018, Julien Arnaud, dans sa chronique "La boîte à archives", nous parle de Marcel Campion, le "roi des forains". Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 26/04/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI.