Marche blanche pour Maëlys : sa tante s'exprime quatre mois après sa disparition

Une nouvelle marche blanche a eu lieu quatre mois après la disparition de Maëlys à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Plusieurs centaines de personnes ont défilé à l'endroit même où elle avait été vue pour la dernière fois. Tous demandent la vérité, mais sont aussi venus apporter leur soutien aux parents. La famille de Maëlys vit un cauchemar depuis cette terrible soirée du 27 août. Et pour la première fois, la tante de la petite fille a décidé de prendre la parole.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/12/2017 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.