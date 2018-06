Marche des Fiertés 2018 : tout savoir sur le parcours de la Gay Pride

La Gay Pride 2018, désormais appelée la Marches des fiertés LGBT, se tiendra ce samedi, à Paris, elle débutera à 14 heures de la place de la Concorde. Celle-ci se poursuivra dans le Paris historique en prenant la rue de rivoli, passant non loin du ministère de la Justice et près de la pyramide du Louvre. Le cortège bifurquera ensuite par le boulevard de sébastopol pour traverser le quartier de Châtelet.





Enfin comme chaque année, la marche des Fiertés LGBT se terminera en beauté sur la place de la République après un défilé qui devrait durer plus de 4 heures. Au programme, à partir de 17 heures, sur un grand podium, plusieurs prises de paroles et un concert regroupant Kiddy Smile, Arnaud Rebotini ou encore Rebeka Warrior, Gang Bambi et Rag sont attendus. La manifestation sera encadrée par près de 300 bénévoles et un important dispositif de sécurité a été mis en place.