Marche des fiertés 2018 : la manifestation LGBT entre fête et combat contre l'homophobie

Près d’un demi million de personnes étaient invités ce samedi à suivre des chars décorés par 87 organisations (associations, entreprises, syndicats et pour la première fois un char de la Ville de Paris, un char pour personnes à mobilité réduite, un char "gouine/trans"), à danser sur de la techno, de la house, du r n'b et à faire la fête pour revendiquer leur identité et dire haut et fort, le temps d'une journée, ce qui ne passe plus en France, en 2018. Pas juste pour le fun donc.





Le mot d’ordre de ce grand rendez-vous annuel de la communauté LGBTI, parti de la place de la Concorde (VIIIe) à la place de la République (Xe) : la lutte contre les discriminations dans le sport et dans la vie quotidienne. Les revendications étaient plus denses, plus militantes, plus politiques, révélant toute la complexité de la lutte actuelle contre le poison homophobe.