Mariage : tout ce que vous devez savoir avant d'embaucher un photographe

Il découvre alors un univers artistique totalement différent, "boosté aussi par l’arrivée du reportage et du photojournalisme de mariage entre 2006 et 2008". En une dizaine d’années, il note des changements majeurs dans l’approche qu’ont ses clients plus que dans le métier. "Avant, la photo de mariage, c’était une photo souvenir du couple, du couple avec la famille pour des photos très formelles. Aujourd’hui, on est davantage sur le 'storytelling', l’histoire de la journée", résume David Brenot. Il a monté une agence et travaille sur chaque événement avec toujours "une vision plutôt artistique de la photo de mariage." "Ce qui doit surtout ressortir d’une bonne photo, au-delà même de l’aspect technique, ce sont des émotions ou une histoire. S’il n’y en a pas sur une photo, elle n’apporte pas grand-chose", explique-t-il. "Si le client découvre une photo et qu’il se voit tel qu’il a eu l’impression d’être, avec les mêmes larmes et les mêmes rires qu’il a eus, à travers une histoire qu’on aura tentée de transcrire dans la composition, alors, c’est gagné et c’est la photo que tout le monde va aimer. On est à la recherche de l’attitude réelle des gens."