Le cannabis, une drogue toujours autant consommée par les Français

Les adolescents en sont particulièrement friands. À 17 ans, plus de 40% d'entre eux indiquent en avoir consommé dans l'année, une proportion équivalente à celle obtenue lors de la dernière étude qui portait sur l'année 2016. Chez les 18-24 ans, ils sont près de 26%. Le chiffre diminue avec l'âge et ne concerne plus que 2% environ chez les 55-64 ans.

Le profil des fumeurs dévoile, de plus, une prévalence masculine : 15% des hommes sont concernés, contre 7,5% des femmes. L'OFDT indique une évolution chez les consommateurs de cannabis depuis 1992 avec d'une part une "augmentation de la part des femmes qui ont déjà consommé du cannabis", et d'autre part "un vieillissement des usagers dans l'année qui sont de plus en plus souvent des trentenaires et quadragénaires". "Cette dernière tendance laisse clairement entendre qu’une partie des premières générations d’usagers n’a pas abandonné leurs usages de cannabis en vieillissant", note l'OFDT dans son rapport.

L’usage régulier (au moins dix consommations dans l'année) ou quotidien concerne en majorité des personnes avec

un diplôme inférieur au bac. Il s'agit le plus souvent d'étudiants et d'actifs sans emploi.