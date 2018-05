A Marly-le-Roi, des élèves créent leur propre entreprise de cookies !

Dans certains collèges, l'esprit d'entreprise s'apprend. C'est le cas à Marly-le-Roi, dans les Yvelines, où des élèves de 3ème fabriquent des gâteaux et ont créé leur propre marque de cookies en bouteille. L'objectif pédagogique est de mieux connaître le monde de l'entreprise et de susciter éventuellement des vocations.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.