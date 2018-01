Marne : les Compagnons du devoir ouvrent leur portes au public ce week-end

Les Compagnons du devoir façonnent des apprentis grâce à un apprentissage en alternance. Rémunérés au-dessus du Smic, ces jeunes ainsi formés sont appréciés pour leur maturité. En effet, ces derniers font preuve d'une grande discipline. Sur tout le territoire, ils sont 10 000 jeunes, hommes et femmes, à apprendre 30 métiers différents. Diplôme en poche, 90% d'entre eux trouvent souvent du travail auprès d'un de leurs anciens collègues.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.