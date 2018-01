Marre de cette météo pourrie ? Six bonnes recettes de nos voisins nordiques pour recréer le soleil

Dernier enseignement de nos voisins nordiques : se reposer sur les vertus bienfaisantes des animaux. Au zoo de Moscou, on assure que les visiteurs sont plus nombreux en hiver pour une simple et bonne raison : voir des singes, des dauphins ou encore des serpents apaiseraient le stress. Les animaux aident "à être plus à l'aise, plus positif et à vous sentir mieux", assure ainsi une responsable du lieu à nos confrères de PRI.





En Grande-Bretagne, le National Trust conseille également d'écouter des chants d'oiseaux pour combattre la déprime. Une compilation a été créée à partir d'enregistrements réalisés au parc de Woodchester (Gloucestershire). L'écologiste Peter Brash explique dans les colonnes du Guardian que "nous sommes tous sensibilisés au fait qu'il faut manger cinq fruits et légumes par jour ou qu'il faut marcher 30 minutes. Mais prendre quotidiennement le temps d'écouter des chants d'oiseau pendant cinq minutes est tout aussi bénéfique pour notre bien-être." Et plus particulièrement actuellement, "lorsque nous avons moins de huit heures de lumière par jour", cela allégerait l'esprit!