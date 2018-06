Marre de préparer ses repas en rentrant du boulot... Adoptez le batch-cooking ou comment cuisinez le dimanche pour toute la semaine

Les tupperwares ou autres lunchbox sont parfaits pour stocker et conserver toutes vos préparations. Préférez les boîtes en verre, plus saines que le plastique et qui peuvent, sans danger, passer au four ou au micro-ondes. Et conservez les plats mijotés et les soupes dans leur casserole ou cocotte, pour les faire directement réchauffer dedans. "Mais un saladier couvert de film alimentaire, ainsi que des bocaux recyclés munis de couvercles peuvent aussi faire l'affaire", note Anne Loiseau. La salade et les herbes lavées seront, elles, enroulées dans un torchon propre.





Pour être bien organisé, pensez par ailleurs à étiqueter toutes vos préparations : inscrivez la nature du contenu, la date de préparation, la durée de conservation et pourquoi pas le plat auquel il est destiné.





En général, les plats prévus du lundi au mercredi sont à conserver au réfrigérateur, et ceux du jeudi et vendredi sont à congeler dès le dimanche (à noter, les plats maisons congelés se consomment dans les deux mois). N'oubliez pas de laisser les aliments cuits refroidir deux heures à température ambiante dans un contenant fermé avant de les placer dans le réfrigérateur. Veillez également à na pas surcharger les étages pour laisser le froid circuler. Rangez la viande dans la partie la plus froide du réfrigérateur; les légumes dans la partie la moins froide.





Résultat, les soirs de la semaine, vous n'avez plus qu'à assembler les ingrédients et à les réchauffer ou pour certains (riz, pâtes, semoule) à les cuire au dernier moment pour un meilleur goût et une texture optimale. "En tout, vous passerez moins de 15 minutes dans votre cuisine", prédit Caroline Pessin.