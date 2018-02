Marseille célèbre la Chandeleur dans la gourmandise avec la navette

Ce vendredi 2 février, le jour n'est pas encore levé sur Marseille que les habitants font déjà la queue à la boulangerie pour venir chercher le petit symbole de la Chandeleur : la navette. Le prêtre est venu spécialement pour bénir ces douceurs et ceux qui vont les manger. Les navettes sont préparées depuis près de 200 ans et la recette n'a pas changé. En plus de faire le plein de douceur, les Marseillais célèbrent une fête religieuse chrétienne correspondant à la Présentation du Christ au Temple.



