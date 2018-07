Marseille : des parents d'élèves font les travaux d'une école à l'abandon

Avec ses murs tagués, ses vitres brisées et ses immondices qui jonchent au sol, une école publique marseillaise a été abandonnée. Face à la situation et à l'inaction des services publics, des parents d'élèves n'ont pas hésité à donner de leur personne et de leur temps pour y entreprendre des travaux de rénovation. La mairie de Marseille condamne leurs actions et affirme dans un communiqué de presse que de nombreux travaux ont déjà été faite.



