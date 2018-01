Marseille : des parents dénoncent la vétusté de l’école de leurs enfants avec des calendriers

Des parents ont trouvé une façon décalée pour dénoncer la vétusté de l'école de leurs enfants, se trouvant dans le 13e arrondissement de Marseille. Ils ont imprimé un calendrier illustrant les dégradations des locaux et l'ont envoyé à la mairie de la ville ainsi qu'à l'Inspection académique. Ils demandent des travaux de réparation depuis des années et s'inquiètent de la sécurité des enfants.



