Marseille : des poissonniers verbalisés pour des raisons un peu particulières

À Marseille, les pêcheurs du Vieux-Port sont indignés. Lors d'un contrôle, on a notamment collé des PV à une partie d'entre eux. Et ce pour une dizaine d'infractions comme des prix non affichés ou encore le manque d’informations sur la provenance de leurs produits. Plus surprenant encore, certains se sont vus reprocher de ne pas avoir inscrit le nom scientifique en latin des poissons qu'ils vendaient. Ces pêcheurs ont été frappés d'une amende allant de 400 jusqu'à 1 500 euros.



