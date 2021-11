L'IHU Méditerranée Infection lance le processus de recrutement du successeur de Didier Raoult

Réuni "dans un climat serein et constructif", le conseil d'administration de l'IHU Méditerranée Infection "a aussi approuvé à l'unanimité le profil de la candidature rédigé par le conseil scientifique et stratégique de l'IHU", précise le communiqué transmis à l'AFP, signé par Yolande Obadia, la présidente de la Fondation Méditerranée Infection, en soulignant que ce conseil "fera partie intégrante de la commission de sélection".

Le 17 septembre, les six membres fondateurs de l'institut avaient déjà annoncé la mise en place d'"une commission de recrutement et un appel d'offres international", en précisant que l'objectif était de trouver un remplaçant à Didier Raoult d'ici "le 30 juin au plus tard, pour une prise de fonction au plus tard le 30 septembre". Didier Raoult, retraité depuis le 31 août en tant que professeur d'université-praticien hospitalier, devrait donc rester à la tête de l'IHU quelques mois encore.