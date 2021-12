Marseille : les éboueurs mettent fin à leur grève

Il ne restait plus qu'un syndicat, mais il était majoritaire. La grève des éboueurs est bel et bien terminée à Marseille, avec le vote de la part de Force ouvrière d'y mettre fin lundi 20 décembre. Le nouvel accord conclu prévoit notamment, selon le syndicat une prime de 100 euros par dimanche et par jour férié travaillé et la prise en compte des particularités de la crise sanitaire dans le temps de travail.