Marseille : le quotidien des habitants de la cité de la Busserine

Depuis le début de l'année, les règlements de comptes ont fait neuf morts à Marseille. Dans plusieurs quartiers, les habitants se sentent abandonnés et la police tente avec beaucoup de difficultés de faire régner l'ordre républicain. Chaque jour, cinquante policiers de la BAC ont pour mission de sillonner une quarantaine de cités dont beaucoup sont dites sensibles. Mais du côté des habitants, cela reste insuffisant.



