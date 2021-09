Marseille : Macron annonce des moyens supplémentaires contre le trafic de drogue

Détaillant les moyens et investissements déployés pour les policiers, il a martelé son objectif, assurer la sécurité des habitants de ces quartiers. "On a des résultats croissants, on va continuer et aller au bout, en créant l'irréversibilité de la fermeture des points de deal", a-t-il affirmé.

Pour cette lutte, le président de la République a d'abord assuré que 200 policiers rejoindraient bientôt Marseille, un an plus tôt que ce qui avait d'abord été annoncé par le ministre de l'Intérieur. 500 caméras devront également être financées alors que leur déploiement fait débat dans la ville. Pour le président de la République cependant, "c'est un outil indispensable", "qui inhibe et qui enlève une partie de la violence".

Une réponse au niveau de la justice a également été annoncé. "On ne va pas créer plus d'activité en donnant plus de moyens à la police et en quelque sorte, créer un effet de thrombose sur notre système judiciaire", a souligné Emmanuel Macron. Il a donc promis le déploiement de 63 personnels non-magistrat et de 11 magistrats, afin de répondre "à due proportion aux besoins évoqués".

Le président de la République a également répondu aux critiques du Rassemblement national après la diffusion d'un reportage de "Quotidien" montrant des dealers contrôler les entrées d'une cité. "Il n'y a aucun endroit dans Marseille où la police ne rentre pas. Ça n'existe pas", a certifié le chef de l'État. "Il y a des endroits où il y a des situations inacceptables pour les habitants", reconnaît-il cependant, ajoutant "on va vous donner les moyens d'agir".