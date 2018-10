Marseille : une aide-soignante entendue par la police après avoir dénoncé des actes de maltraitance dans un Ehpad

En réponse, l'avocat de Korian, Me Reinhart, a justifié la plainte au média : "Nous protégeons l’intimité et la vie de nos résidents, et nous avons porté plainte dans ce cadre. Ces images représentant des personnes fragiles n’avaient pas à être diffusées. On ne cherche pas à museler, on demande un minimum de respect." Toujours selon le site d'informations, une audience devant les prud’hommes est prévue au mois de novembre, "les aides-soignantes contestant leur licenciement".





Durant son audition, un mouvement de soutien à la jeune femme, initié par la CGT, s'est déroulé devant les locaux de la police de Marseille. "On a été licenciées en même temps pour les mêmes faits. C’est mon amie, ma collègue. Sa convocation, c’est la mienne" explique à 20 Minutes Hella Kherief, une autre aide-soignante ayant témoigné dans les médias et également licenciée par une maison de retraite détenue par Korian. Selon elle, Isma Mehtougui est convoquée en guise d’avertissement envers les autres aides-soignantes, pour qu’elles ne parlent pas."