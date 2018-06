Massage, méditation, corbeilles de fruits : tout pour le bien-être des salariés

Pour qu'un employé se sente bien dans sa peau au travail, son entreprise doit surtout miser sur son organisation et ses techniques de management. Mais d'autres solutions peuvent également s'avérer efficaces. En marge de la semaine pour la qualité de vie au travail qui débute ce lundi, on vous présente des solutions "gadgets" mises en place par les sociétés pour améliorer le bien-être de leurs salariés. Parmi elles : les séances de massage et de "mindfulness" (ou "pleine conscience") avec des professionnels au bureau, ainsi que le remplacement des sodas et barres chocolatées par des corbeilles de fruits frais.



Ce lundi 11 juin 2018, Stéphane Béchaux, dans sa chronique "Parlons... bureau", nous parle des solutions proposées par les entreprises à leurs salariés pour leur bien-être au bureau. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 11/06/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.