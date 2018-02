Mathieu Gallet révoqué de la présidence de Radio France par le CSA

Les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ont tranché ce mercredi sur le sort de Mathieu Gallet, condamné à un an d'emprisonnement avec sursis pour favoritisme, le lundi 15 janvier. Ils ont décidé de mettre un terme, dès le 1er mars 2018, à son mandat de président de Radio France. Rappelons que le fait remonte à l'époque où il dirigeait l'Institut national de l'audiovisuel (INA), entre 2010 et 2014. Ses avocats ont regretté que "la pression de l'État", selon eux, "soit plus forte que la présomption d'innocence".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.