Mauguio : des produits frais sont vendus directement au consommateur

Avec le printemps, de nombreux producteurs de fruits et légumes ont repris leurs vieilles habitudes, dans le Midi. Installés sur le bord de route, ils vendent directement à ceux qui passent, des fraises et autres asperges. A Mauguio, dans l'Hérault, le circuit de distribution est très court car les fruits matures sont récoltés le matin même et rejoignent directement les points de vente. Les clients en sont ravis.



