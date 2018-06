Maxime Lafranceschina, meilleur ouvrier de France primeur

Maxime Lafranceschina parcourt trois fois par semaine les marchés des Bouches-du-Rhône, à la recherche des meilleurs produits. Le meilleur Marchand des quatre saisons affirme qu'il faut rester humble dans le métier, car pour lui, ce titre représente quelques droits, mais exige surtout beaucoup de devoirs. Grâce à son savoir-faire, il travaille pour les grands chefs et les grands restaurants, et même pour l'Elysée.



