Mayenne : élan de solidarité entre les habitants après les orages

Suite aux orages de la nuit du 9 juin 2018, certaines communes de la Mayenne ont été inondées. Dans un des villages du département, les habitants ont décidé de se retrousser les manches dès la matinée de ce 10 juin 2018. Avec un élan de solidarité, ils se sont organisés et ont essayé de tout nettoyer.



