Melun : baptème de la Promotion Colonel Beltrame

Le colonel Arnaud Beltrame s'était substitué à la place d'une otage à Trèbes, lors d'un attentat terroriste le 23 mars 2018 et s'est sacrifié. Il a servi d'exemple de courage aux 115 hommes et 41 femmes de la 124ème promotion de l'école de la gendarmerie qui sera officiellement baptisée "Promotion Colonel Beltrame", le jeudi 28 juin 2018. Pour eux, c'était une évidence et un honneur de choisir le nom d'un héros populaire. Un autre évènement les attendra le 14 juillet 2018, car ils défileront sur les champs-Elysées.



