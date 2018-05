Au 11e épisode de grève de la SNCF, des usagers fatigués et excédés

Alors que le onzième épisode de la grève à la SNCF débute, les cheminots ont refusé la réforme ferroviaire à 94,97% d'après le référendum interne contesté par la direction. Selon cette dernière, les 14,22% de grévistes n'ont jamais été aussi peu nombreux depuis le début du conflit. Par ailleurs, à Melun, les usagers sont à bout et attendent avec impatience la fin de cette grève. Pour calmer la gronde, Valérie Pécresse a annoncé le remboursement de la moitié des prix des passes Navigo pour les mois d'avril et de mai.



